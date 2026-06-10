Кавазашвили - о сборной России: на ЧМ из группы бы не вышли точно

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень национальной команды России.

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"Потолок у нашей сборной невысокий. На чемпионате мира из группы бы не вышли точно. Я не уверен, что квалифицировались бы, даже несмотря на 48 команд.