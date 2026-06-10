Кавазашвили - о сборной России: на ЧМ из группы бы не вышли точно

"Потолок у нашей сборной невысокий. На чемпионате мира из группы бы не вышли точно. Я не уверен, что квалифицировались бы, даже несмотря на 48 команд.Сейчас на мундиале большинство команд ниже среднего, и наша тоже - ниже среднего", - сказал Кавазашвили "Советскому спорту".
В рамках июньского сбора национальная команда России провела три товарищеских матча: победила сборные Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0), а также потерпела поражение от Египта (0:1).
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.