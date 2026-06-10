Матчи Скрыть

Кавазашвили - о сборной России: на ЧМ из группы бы не вышли точно

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень национальной команды России.
Фото: РФС
Анзор Кавазашвили заявил, что у сборной России невысокий уровень.

"Потолок у нашей сборной невысокий. На чемпионате мира из группы бы не вышли точно. Я не уверен, что квалифицировались бы, даже несмотря на 48 команд.
Сейчас на мундиале большинство команд ниже среднего, и наша тоже - ниже среднего", - сказал Кавазашвили "Советскому спорту".

В рамках июньского сбора национальная команда России провела три товарищеских матча: победила сборные Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0), а также потерпела поражение от Египта (0:1).

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится