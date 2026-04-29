Ловчев назвал главную проблему российского футбола: не охренели?

"Для меня огромная загадка, как люди сейчас проводят всего по 35-40 матчей, а кто-то всего 20 игр за сезон, а получают миллионы? Не охренели? Для меня это самая большая проблема в нашем футболе сейчас. Посмотрите на "Барселону", они почти весь сезон одним составом играют, иногда только Левандовский выходит возрастной", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 60 очков в 27 матчах. "Зенит" располагается на второй строчке с 59 баллами в своем активе. Тройку лидеров замыкает "Локомотив" (49 очков).