Ловчев назвал главную проблему российского футбола: не охренели?

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о текущей ситуации в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"
Евгений Ловчев заявил, что большие зарплаты футболистов являются самой главной проблемой в российском футболе на данный момент.

"Для меня огромная загадка, как люди сейчас проводят всего по 35-40 матчей, а кто-то всего 20 игр за сезон, а получают миллионы? Не охренели? Для меня это самая большая проблема в нашем футболе сейчас. Посмотрите на "Барселону", они почти весь сезон одним составом играют, иногда только Левандовский выходит возрастной", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 60 очков в 27 матчах. "Зенит" располагается на второй строчке с 59 баллами в своем активе. Тройку лидеров замыкает "Локомотив" (49 очков).

