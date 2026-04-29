Дивеев: конечно, переход в "Зенит" - это повышение в статусе

Футболист "Зенита" Игорь Дивеев высказался о переходе в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что у игроков "Зенита" стоит задача занимать только первые места во всех турнирах.

"Переход в "Зенит" - это повышение в статусе? Конечно. Конечно, в плане всего именно.
В плане стимулов, в плане желания, в плане конкуренции, в плане игроков и в плане требований к самому себе, потому что здесь задача только первые места везде во всех турнирах", - сказал Дивеев в видео на Youtube-канале "СБГ ШОУ".

Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" в январе 2026 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых защитник провел 12 матчей и отдал 1 результативную передачу.

На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков.

