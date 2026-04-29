Российский вратарь вошел в топ-10 самых дорогих голкиперов до 23 лет

Российский голкипер вошел в десятку самых дорогих вратарей мира до 23 лет.
Фото: ФК ЦСКА
Согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES), футболист ЦСКА Владислав Тороп располагается на восьмой строчке в рейтинге, его трансферная стоимость составляет 8,6 миллионов евро. На 29-м месте находится голкипер московского "Динамо" Курбан Расулов.

Тороп является воспитанником "армейцев". В текущем сезоне за московский клуб вратарь провел 19 матчей, пропустил 19 голов и отыграл 5 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

