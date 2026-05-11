Игрок "Локомотива" высказался о возможном уходе Галактионова в ЦСКА

"Слухи о возможном уходе Галактионова в ЦСКА не буду комментировать, но я хочу, чтобы он остался. Думаю, все хотят - сколько уже с ним работаем", - сказал Сильянов "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что "армейцы" заинтересованы в российском специалисте.
Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 39 матчей, одержала 19 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца декабря 2028 года.