Спортдир "Локомотива" ответил на вопрос об уходе Батракова

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о возможном уходе игрока клуба Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Ульянов заявил, что футболист может остаться в клубе в следующем сезоне.

"Как бы я оценил вероятность сохранения Батракова в клубе на следующий сезон, и что он не уедет в Европу? Это уже не от меня зависит. Если бы я вел переговоры со стороной какого-то другого клуба, я бы мог сказать. Естественно, он может остаться в следующем сезоне", - сказал Ульянов "Матч ТВ".

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

