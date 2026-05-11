Спортдир "Локомотива" ответил на вопрос об уходе Батракова

"Как бы я оценил вероятность сохранения Батракова в клубе на следующий сезон, и что он не уедет в Европу? Это уже не от меня зависит. Если бы я вел переговоры со стороной какого-то другого клуба, я бы мог сказать. Естественно, он может остаться в следующем сезоне", - сказал Ульянов "Матч ТВ".
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.