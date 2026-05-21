Дьяков включил Талалаева в число лучших тренеров сезона

- "Балтика" только вышла в РПЛ, но боролась за медали. Концовку сезона смазали, но это связано с качеством футболистов, а не с тем, что тренер сделал что-то не так. Если брать весь сезон, то можно выделить Семака и Талалаева, - приводит слова Дьякова "Советский спорт"

По мнению экс-защитника, наставник "Балтики" заслуживает быть среди претендентов на звание лучшего тренера чемпионата.Калининградский клуб стал одним из главных открытий сезона после возвращения в Премьер-лигу. Команда Талалаева долгое время сохраняла шансы на попадание в тройку, а чемпионат завершила на шестом месте. В 30 турах "Балтика" набрала 46 очков.