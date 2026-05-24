Булыкин - о возможном уходе игрока "Спартака": будет тяжело заменить его

Бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе футболиста "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Булыкин заявил, что Эсекьель Барко является одним из лидеров "Спартака".

"Барко хорошо вписался в "Спартак" и является одним из лидеров команды. Клубу нужно думать, что делать дальше и кем его заменить, если он уйдёт. Здесь простая логика.

Он - хороший футболист и очень сильно влияет на игру "Спартака". Будет тяжело заменить его", - сказал Булыкин "Чемпионату".

Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июня 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые не могут договориться с игроком о новом контракте.

