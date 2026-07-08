"Странный, но вкусный суп". Аргентинский вингер "Спартака" назвал понравившееся русское блюдо

"Из русской кухни больше всего мне понравился борщ. Странный, но вкусный суп.
Всегда, когда еду в новое место, не отказываюсь от национальной еды. Готов все пробовать, обычно все нравится", - сказал Солари.
Пабло Солари присоединился к "Спартаку" в феврале 2025 года, перебравшись из "Ривер Плейт". Действующий контракт 25-летнего аргентинца с московским клубом рассчитан до лета 2029-го. В минувшем сезоне на счету крайнего нападающего 11 забитых мячей и 7 результативных передач в 39 матчах за красно-белых в чемпионате и Кубке России.
Источник: Metaratings