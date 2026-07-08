Бышовец: я встречался с Марадоной, Круиффом, Бекенбауэром. Но Месси стоит особняком

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высоко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Фото: Getty Images

"На моей памяти был Пеле, я встречался с Марадоной, Круиффом, Бекенбауэром. Но Месси стоит особняком.