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Бышовец: я встречался с Марадоной, Круиффом, Бекенбауэром. Но Месси стоит особняком

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высоко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
"На моей памяти был Пеле, я встречался с Марадоной, Круиффом, Бекенбауэром. Но Месси стоит особняком.

Я ставлю его выше остальных в том числе потому, что он отвечает сегодняшним требованиям: универсальность, влияние на игру команды, а в самых сложных ситуациях у него всегда есть несколько адресатов для передачи", — сказал Бышовец.

Вчера, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. Встреча проходила на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) и завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 3:2. Команда Лионеля Месси уступала с разницей в два мяча до 79-й минуты игры, а сам нападающий не реализовал пенальти в первом тайме.

По итогам поединка 39-летний вингер записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас, забив свой 8-й мяч на текущем ЧМ-2026 и возглавив гонку бомбардиров.

Источник: "Чемпионат"

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