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Бышовец: я встречался с Марадоной, Круиффом, Бекенбауэром. Но Месси стоит особняком
Сегодня, 15:47
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высоко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
"На моей памяти был Пеле, я встречался с Марадоной, Круиффом, Бекенбауэром. Но Месси стоит особняком.
Я ставлю его выше остальных в том числе потому, что он отвечает сегодняшним требованиям: универсальность, влияние на игру команды, а в самых сложных ситуациях у него всегда есть несколько адресатов для передачи", — сказал Бышовец.
Вчера, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. Встреча проходила на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) и завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 3:2. Команда Лионеля Месси уступала с разницей в два мяча до 79-й минуты игры, а сам нападающий не реализовал пенальти в первом тайме.
По итогам поединка 39-летний вингер записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас, забив свой 8-й мяч на текущем ЧМ-2026 и возглавив гонку бомбардиров.
Источник:
"Чемпионат"
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Анатолий Бышовец
Лионель Месси
Сборная Аргентины
ЧМ-2026
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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