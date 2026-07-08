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Кирилл Комбаров назвал стоимость билетов на финал ЧМ-2026 в США

Бывший игрок "Спартака" Кирилл Комбаров, живущий сейчас в США, поделился информацией о ценах на билеты на финальный матч чемпионата мира.
Фото: Getty Images
"Доступных билетов практически нет, все раскуплено, а то, что можно купить, стоит космических денег — по 10-15 тысяч долларов за билет. Если получится найти хороший билет, я с удовольствием бы сходил на матч за третье место, который тут будет проходить.

А на финал цены от $ 10-15 тыс. за билет, да и вряд ли уже можно найти их на официальных сайтах, только если у перекупщиков", - сказал Комбаров.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит этим летом в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня. Завтра, 9 июля, будет сыгран первый матч стадии 1/16 финала. На данный момент на победу претендуют сборные Франции, Марокко, Испании, Бельгии, Аргентины, Швейцарии, Норвегии и Англии.

Главный матч мундиаля запланирован на 19 июля. Игра пройдет на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, США). Матч за третье место состоится днем ранее на "Хард Рок Стэдиум" в Майами.

Источник: "Чемпионат"

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