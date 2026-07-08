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В Казахстане отреагировали на информацию об интересе "Балтики" к юному таланту

Президент "Ордабасы" Дархан Кызайбаев прокомментировал слухи об интересе к их нападающему Жасулану Амиру со стороны "Балтики".
Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола
"От "Балтики" действительно был интерес по Амиру и они обращались в наш клуб по переходу футболиста.

Но никакого предложения они нам не делали — мы сразу отказали и дали понять, что Жасулан останется в клубе и его продажу этим летом мы не планируем" - сказал Кызайбаев.


Также в клубе подчеркнули, что Жасулан является одним из самых талантливых игроков в Казахстане, а также будущим национальной сборной. Предложения по нему будут рассматриваться после достижения чемпионства, и не из России, а исключительно из европейских чемпионатов, где команды участвуют в еврокубках.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о заинтересованности калининградского клуба в юном таланте из Казахстана.

В этом сезоне 19-летний футболист провел в составе совей команды 19 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 5 результативных пасов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 500 тысяч евро.

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