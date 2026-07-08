В Казахстане отреагировали на информацию об интересе "Балтики" к юному таланту

Президент "Ордабасы" Дархан Кызайбаев прокомментировал слухи об интересе к их нападающему Жасулану Амиру со стороны "Балтики".

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Но никакого предложения они нам не делали — мы сразу отказали и дали понять, что Жасулан останется в клубе и его продажу этим летом мы не планируем" - сказал Кызайбаев.

"От "Балтики" действительно был интерес по Амиру и они обращались в наш клуб по переходу футболиста.Также в клубе подчеркнули, что Жасулан является одним из самых талантливых игроков в Казахстане, а также будущим национальной сборной. Предложения по нему будут рассматриваться после достижения чемпионства, и не из России, а исключительно из европейских чемпионатов, где команды участвуют в еврокубках.Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о заинтересованности калининградского клуба в юном таланте из Казахстана.В этом сезоне 19-летний футболист провел в составе совей команды 19 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 5 результативных пасов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 500 тысяч евро.