В Казахстане отреагировали на информацию об интересе "Балтики" к юному таланту

Но никакого предложения они нам не делали — мы сразу отказали и дали понять, что Жасулан останется в клубе и его продажу этим летом мы не планируем" - сказал Кызайбаев.
Также в клубе подчеркнули, что Жасулан является одним из самых талантливых игроков в Казахстане, а также будущим национальной сборной. Предложения по нему будут рассматриваться после достижения чемпионства, и не из России, а исключительно из европейских чемпионатов, где команды участвуют в еврокубках.
Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о заинтересованности калининградского клуба в юном таланте из Казахстана.
В этом сезоне 19-летний футболист провел в составе совей команды 19 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 5 результативных пасов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 500 тысяч евро.