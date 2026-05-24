Семин оценил работу Евсеева в махачкалинском "Динамо"

"Было ли ожидаемо, что Махачкала сможет остаться в премьер-лиге? Ожидаемо даже потому, что туда пришел Евсеев, который большой специалист в том, чтобы в экстремальных ситуациях выигрывать решающие матчи и оставлять команду (в РПЛ). Он был таким же бескомпромиссным игроком. Это его большая заслуга", - сказал Семин "Матч ТВ".
Вчера, 23 мая, состоялся ответный стыковой матч между махачкалинским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". Подопечные Вадима Евсеева одержали победу с общим счетом 3:0 и остались в Российской Премьер-Лиге.
Российский специалист возглавил клуб в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне чемпионата под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.