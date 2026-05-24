Гаврилов: надеюсь, сегодня увидим "Спартак" с Кубком России

"Надеюсь, сегодня увидим "Спартак" с Кубком России.У команды была возможность взять медали за третье место, но не получилось. Не знаю, как сегодня сложится игра. Но все болельщики ждут победы "Спартака". Надеемся, что Москва будет красно-белой", - сказал Гаврилов "Чемпионату".
Сегодня, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Инал Танашев.