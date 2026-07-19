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Орлов оценил новичка "Зенита" нападающего Аугусто

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда "Зенита" Фелипе Аугусто в матче за Суперкубок России против "Спартака" (1:1, 4:2 - по пенальти).
Фото: ФК "Зенит"
"Рано делать глобальные по новичку Фелипе Аугусто. Один момент у него был. После подачи Вендела бил головой, причем нацелено. Немножко не повезло.

Качества-то видны. Мощный, напористый, заряженный на гол. Нужно время для адаптации", - сказал Орлов.

"Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" в Суперкубке России. Матч проходил вчера, 18 июля, основное время игры завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти сине-бело-голубые оказались сильнее - 4:2.

Новичок петербургской команды центрфорвард Фелипе Аугусто не попал в стартовый состав. 22-летний бразилец вышел на поле на 59-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Источник: "СЭ"

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