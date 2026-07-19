Орлов оценил новичка "Зенита" нападающего Аугусто

Качества-то видны. Мощный, напористый, заряженный на гол. Нужно время для адаптации", - сказал Орлов.
"Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" в Суперкубке России. Матч проходил вчера, 18 июля, основное время игры завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти сине-бело-голубые оказались сильнее - 4:2.
Новичок петербургской команды центрфорвард Фелипе Аугусто не попал в стартовый состав. 22-летний бразилец вышел на поле на 59-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.
Источник: "СЭ"