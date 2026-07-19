Орлов: нужно отдать должное "Спартаку", они лучше подготовились к Суперкубку

"Нужно отдать должное "Спартаку". Красно-белые лучше подготовились к этому матчу. Москвичи переигрывали питерцев на всех участках поля, выглядели конкретнее впереди.
Подопечные Карседо быстрее двигались, комбинировали. Были острее, техничнее. Меньше ошибались в передачах", - сказал Орлов.
В субботу, 18 июля, состоялся Суперкубок России, в котором играли петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Матч проходил на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде, встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Булановым. Красно-белые выигрывали по ходу поединка, однако пропустили на восьмой компенсированной минуте к основному времени после пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной площади защитника Александера Джику.
В серии одиннадцатиметровых сине-бело-голубые оказались сильнее - 4:2 и завоевали трофей, который перешел в клуб на вечное хранение.
Источник: "СЭ"