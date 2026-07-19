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Орлов: нужно отдать должное "Спартаку", они лучше подготовились к Суперкубку

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по итогам Суперкубка России между "Зенитом" и "Спартаком" (1:1, пенальти - 4:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Нужно отдать должное "Спартаку". Красно-белые лучше подготовились к этому матчу. Москвичи переигрывали питерцев на всех участках поля, выглядели конкретнее впереди.

Подопечные Карседо быстрее двигались, комбинировали. Были острее, техничнее. Меньше ошибались в передачах", - сказал Орлов.

В субботу, 18 июля, состоялся Суперкубок России, в котором играли петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Матч проходил на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде, встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Булановым. Красно-белые выигрывали по ходу поединка, однако пропустили на восьмой компенсированной минуте к основному времени после пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной площади защитника Александера Джику.

В серии одиннадцатиметровых сине-бело-голубые оказались сильнее - 4:2 и завоевали трофей, который перешел в клуб на вечное хранение.

Источник: "СЭ"

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