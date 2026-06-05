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Стало известно, при каком условии Нгамалё останется в "Динамо" - источник

Будущее Муми Нгамалё в "Динамо" пока остаётся открытым.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб не исключает продления сотрудничества с камерунским полузащитником.

По данным источника, окончательное решение будет принято после того, как новый рулевой бело-голубых Сандро Шварц оценит футболиста в тренировочном процессе. Именно мнение наставника станет ключевым фактором при обсуждении нового контракта.

Нынешнее соглашение Нгамалё с "Динамо" истекает в конце июня.

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