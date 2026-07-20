Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Аршавин заявил, что Месси подвел Аргентину в финале ЧМ-2026

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что Лионель Месси не смог помочь Аргентине в решающий момент финала ЧМ против Испании.
Фото: Reuters/Vincent Carchietta
По мнению бывшего игрока "Арсенала", капитан аргентинцев слишком мало участвовал в игре, а после удаления Энцо Фернандеса команда фактически осталась обороняться без своего лидера.

"Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Он копил силы на концовку, но в конце концов подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером. Мне кажется, это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала", — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Основное время финала завершилось со счетом 0:0, однако в концовке второго тайма Аргентина осталась в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. Численным преимуществом испанцы воспользовались в дополнительное время, когда Ферран Торрес на 106-й минуте забил единственный мяч.

Несмотря на неудачу в финале, Месси провел сильный турнир. Нападающий записал на свой счет восемь голов и четыре результативные передачи в восьми матчах, став вторым лучшим бомбардиром и вторым лучшим ассистентом минувшего мундиаля.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится