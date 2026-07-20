Аршавин заявил, что Месси подвел Аргентину в финале ЧМ-2026

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"Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Он копил силы на концовку, но в конце концов подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером. Мне кажется, это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала", — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".