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Камоцци: потеря Барко может обернуться провалом для "Спартака"

Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Камоцци, уход Барко может обернуться катастрофой для "Спартака".

- Потеря Барко может обернуться провалом для "Спартака". Заменить такого игрока возможно, но это будет очень сложной задачей, - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".

Ранее полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко в интервью заявил, что хочет выступать за аргентинский "Индепендьенте". Сообщалось, что красно-белые отвергли предложение аргентинского клуба по трансферу полузащитника.

В прошлом сезоне Барко вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

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