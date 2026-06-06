Камоцци: потеря Барко может обернуться провалом для "Спартака"

- Потеря Барко может обернуться провалом для "Спартака". Заменить такого игрока возможно, но это будет очень сложной задачей, - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".
Ранее полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко в интервью заявил, что хочет выступать за аргентинский "Индепендьенте". Сообщалось, что красно-белые отвергли предложение аргентинского клуба по трансферу полузащитника.
В прошлом сезоне Барко вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.