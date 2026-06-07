Игрок "Балтики" высказался о несостоявшемся трансфере в "Локомотив"

Фото: ФК "Балтика"

"Почему не сложился переход в " Локомотив "? Не было официального предложения. И я хотел провести полноценный сезон в РПЛ. "Локомотив" - родной клуб, но понимал, что прийти и начать играть вряд ли сразу получится", - сказал Петров "Матч ТВ"

Футболист заявил, что "железнодорожники" не делали официального предложения по трансферу.Максим Петров выступает в составе калининградской "Балтики" с января 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 29 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.В декабре 2025 года в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" заинтересован в игроке. Петров является воспитанником "железнодорожников".