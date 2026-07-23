Агент Баринова рассказал о переговорах ЦСКА с АЕКом по трансферу игрока

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"Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом всё. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ"

Владимир Кузьмичев сообщил, что клубы не смогли согласовать сумму трансфера.Дмитрий Баринов выступает за московский ЦСКА с января 2026 года. В прошедшем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 15 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение футболиста с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.Ранее в СМИ сообщалось, что греческий АЕК заинтересован в трансфере российского игрока.