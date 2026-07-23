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Агент Баринова рассказал о переговорах ЦСКА с АЕКом по трансферу игрока

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста ЦСКА Дмитрия Баринова, рассказал о переговорах "армейцев" с АЕКом.
Фото: ФК ЦСКА
Владимир Кузьмичев сообщил, что клубы не смогли согласовать сумму трансфера.

"Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом всё. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

Дмитрий Баринов выступает за московский ЦСКА с января 2026 года. В прошедшем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 15 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение футболиста с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что греческий АЕК заинтересован в трансфере российского игрока.

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