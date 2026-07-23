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В "Локомотиве" высказались об уходе Воробьева: небольшая потеря

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов высказался о трансфере Дмитрия Воробьева в "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"
Валерий Филатов надеется, что молодые футболисты "Локомотива" смогут заменить Воробьева.

"На данный момент мы сохранили состав. Теперь надо двигаться только вперед. Я согласен с тем, что уход Воробьева - небольшая потеря. Согласен с Семиным в этом плане. Хотя он хороший игрок. Будем надеяться, что наши молодые ребята его заменят", - сказал Филатов "Матч ТВ".

Дмитрий Воробьев выступал за московский "Локомотив" с июля 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в рамках РПЛ. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

18 июля "железнодорожники" сообщили о переходе футболиста в "Краснодар".

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