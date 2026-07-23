В "Локомотиве" высказались об уходе Воробьева: небольшая потеря

"На данный момент мы сохранили состав. Теперь надо двигаться только вперед. Я согласен с тем, что уход Воробьева - небольшая потеря. Согласен с Семиным в этом плане. Хотя он хороший игрок. Будем надеяться, что наши молодые ребята его заменят", - сказал Филатов "Матч ТВ".
Дмитрий Воробьев выступал за московский "Локомотив" с июля 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в рамках РПЛ. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
18 июля "железнодорожники" сообщили о переходе футболиста в "Краснодар".