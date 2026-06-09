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Непомнящий: Игдисамов может повторить путь Мусаева и Семака

Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что российским клубам нужно отдавать предпочтение отечественным специалистам.

"Вполне ожидаемо, что ЦСКА оставил Игдисамова. В нынешнее время нужно отдавать предпочтение отечественным специалистам, у которых есть опыт работы в академиях больших клубов. Мечтаю, чтобы российские тренеры были и в "Динамо", и в "Спартаке".

Дмитрий может повторить путь Мусаева и Семака", - сказал Непомнящий "РБ Спорту".

Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА в начале мая 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение.

1 июня пресс-служба "армейцев" объявила о назначении российского специалиста наставником клуба. Соглашение с 39-летним тренером рассчитано до конца июня 2028 года.

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