Непомнящий: Игдисамов может повторить путь Мусаева и Семака

"Вполне ожидаемо, что ЦСКА оставил Игдисамова. В нынешнее время нужно отдавать предпочтение отечественным специалистам, у которых есть опыт работы в академиях больших клубов. Мечтаю, чтобы российские тренеры были и в "Динамо", и в "Спартаке".
Дмитрий может повторить путь Мусаева и Семака", - сказал Непомнящий "РБ Спорту".
Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА в начале мая 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение.
1 июня пресс-служба "армейцев" объявила о назначении российского специалиста наставником клуба. Соглашение с 39-летним тренером рассчитано до конца июня 2028 года.