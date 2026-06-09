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Россия
3 - 0 3 0
Трининад и ТобагоЗавершен

Губерниев отреагировал на победу сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над командой Тринидада и Тобаго.
Фото: РФС
Национальная команда завершила июньский сбор уверенной победой со счётом 3:0, после чего телеведущий опубликовал сообщение в своём телеграм-канале.

- Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой! - написал комментатор.

Для команды Валерия Карпина эта победа стала второй подряд на летнем сборе. Перед игрой в Калининграде россияне уверенно разобрались с Буркина-Фасо, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Единственная осечка на нынешнем сборе произошла в Каире, где хозяева из Египта добились минимальной победы.

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