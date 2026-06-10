В Бразилии раскрыли новую трансферную цель "Зенита"

Петербургский " Зенит " продолжает изучать варианты усиления атаки на летнем трансферном рынке.

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В сфере интересов российского клуба находится молодой форвард бразильского "Коринтианса" Ги Негао. Как сообщает журналист Тьяго Родригес, сине-бело-голубые внимательно следят за развитием 19-летнего нападающего и допускают возможность выхода с официальным предложением уже в летнее трансферное окно.



В текущем сезоне Ги Негао принял участие в 12 матчах и забил один гол. Контракт форварда действует до середины 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.