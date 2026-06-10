Матчи Скрыть

Радимов назвал лидера нынешней сборной России

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов положительно оценил нынешний состав национальной команды после июньских товарищеских матчей.
Фото: РФС
По мнению эксперта, в распоряжении Валерия Карпина уже есть молодые игроки, способные стать лицом сборной на долгие годы. Особо Радимов отметил полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.

- Новички есть, они появляются. Лидеры – молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Если у нас будет возможность вернуться на международные турниры, то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, - цитирует Радимова "Матч ТВ".

Напомним, в последнем товарищеском матче против Тринидада и Тобаго Батраков отметился голом. Для полузащитника этот мяч стал особенно памятным, поскольку был забит в день его 21-летия. Ранее сборная обыграла Буркина-Фасо (3:0) и уступила Египту (0:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится