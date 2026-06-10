Радимов назвал лидера нынешней сборной России

- Новички есть, они появляются. Лидеры – молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Если у нас будет возможность вернуться на международные турниры, то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, - цитирует Радимова "Матч ТВ".
Напомним, в последнем товарищеском матче против Тринидада и Тобаго Батраков отметился голом. Для полузащитника этот мяч стал особенно памятным, поскольку был забит в день его 21-летия. Ранее сборная обыграла Буркина-Фасо (3:0) и уступила Египту (0:1).