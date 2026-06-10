Губерниев считает уход Барко потерей для "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

- Надеюсь, Барко выберет классный, сильный чемпионат. Это будет потеря для " Спартака ". Вопрос - кого они могут приобрести на место Барко, - приводит слова Губерниева Metaratings.ru

Комментатор оценил перспективы возможного трансфера.Ранее в СМИ появилась информация об интересе к хавбеку со стороны аргентинского "Индепендьенте". Сообщалось, что сам футболист также не исключает возвращения на родину.В минувшем сезоне Барко стал одним из самых результативных игроков московского клуба. В 37 матчах во всех турнирах полузащитник набрал 17 очков по системе "гол+пас", забив восемь мячей и отдав девять ассистов на партнёров.