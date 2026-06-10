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Губерниев считает уход Барко потерей для "Спартака"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Комментатор оценил перспективы возможного трансфера.

- Надеюсь, Барко выберет классный, сильный чемпионат. Это будет потеря для "Спартака". Вопрос - кого они могут приобрести на место Барко, - приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к хавбеку со стороны аргентинского "Индепендьенте". Сообщалось, что сам футболист также не исключает возвращения на родину.

В минувшем сезоне Барко стал одним из самых результативных игроков московского клуба. В 37 матчах во всех турнирах полузащитник набрал 17 очков по системе "гол+пас", забив восемь мячей и отдав девять ассистов на партнёров.

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