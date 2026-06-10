Наумов: для Европы Карпукасу лучше остаться в "Локомотиве"

- Мне кажется, Карпукас допустит большую ошибку, если перейдёт в "Зенит". Если хочешь развивать свою карьеру и потом играть в Европе, нужна игровая практика, которую он получит в "Локомотиве", - приводит слова Наумова "Чемпионат".
Ранее СМИ сообщали, что петербургский клуб уже согласовал с 23-летним игроком условия будущего контракта. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Полузащитник появился на поле в 35 встречах различных турниров, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.