Наумов: для Европы Карпукасу лучше остаться в "Локомотиве"

Фото: ФК "Локомотив"

- Мне кажется, Карпукас допустит большую ошибку, если перейдёт в " Зенит ". Если хочешь развивать свою карьеру и потом играть в Европе, нужна игровая практика, которую он получит в "Локомотиве", - приводит слова Наумова "Чемпионат"

Наумов усомнился в целесообразности такого трансфера.Ранее СМИ сообщали, что петербургский клуб уже согласовал с 23-летним игроком условия будущего контракта. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.Полузащитник появился на поле в 35 встречах различных турниров, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.