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Кривцов - о чемпионате мира: буду следить за ребятами из "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов признался, что на чемпионате мира 2026 года будет внимательно следить за выступлением своих партнёров по клубу.
Фото: ФК "Краснодар"
Кривцов рассказал, кому будет симпатизировать на турнире.

- Буду болеть за Кордобу и Ленини, ребят из "Краснодара", которые там будут выступать, - приводит слова хавбека "Матч ТВ".

Полузащитник Кабо-Верде Ленини сыграет на групповом этапе против сборных Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Колумбийцу Кордобе предстоят встречи с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.

Мировое первенство стартует 11 июня сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике.

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