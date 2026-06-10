Кривцов - о чемпионате мира: буду следить за ребятами из "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов признался, что на чемпионате мира 2026 года будет внимательно следить за выступлением своих партнёров по клубу.



Фото: ФК "Краснодар"





- Буду болеть за Кордобу и Ленини, ребят из "Краснодара", которые там будут выступать, - приводит слова хавбека "Матч ТВ"

Полузащитник Кабо-Верде Ленини сыграет на групповом этапе против сборных Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Колумбийцу Кордобе предстоят встречи с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.



Мировое первенство стартует 11 июня сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Кривцов рассказал, кому будет симпатизировать на турнире.Полузащитник Кабо-Верде Ленини сыграет на групповом этапе против сборных Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Колумбийцу Кордобе предстоят встречи с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.Мировое первенство стартует 11 июня сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике.