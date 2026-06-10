Экс-футболист "Зенита" предрёк двум игрокам "Краснодара" переход в топ-клубы

Фото: ФК "Краснодар"

- Сафонов, Агкацев и Сперцян - показатели высокого уровня работы академии "Краснодара". Не удивлюсь, если Агкацев и Сперцян скоро перейдут в топ-клубы, - приводит слова Рязанцева Metaratings

По мнению экс-футболиста, появление таких игроков, как Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян, говорит о высоком уровне подготовки молодых футболистов в системе краснодарского клуба.Сафонов уже сделал шаг в европейский футбол, перебравшись летом 2024 года в "ПСЖ". Что касается Сперцяна и Агкацева, в последнее время их регулярно связывают с зарубежными командами. В частности, полузащитником интересуются клубы из Италии и Саудовской Аравии, а голкипера СМИ отправляют в сферу интересов "Ювентуса".