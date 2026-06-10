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Экс-футболист "Зенита" предрёк двум игрокам "Краснодара" переход в топ-клубы

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев высоко оценил работу академии "Краснодара" и отметил успехи её воспитанников.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению экс-футболиста, появление таких игроков, как Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян, говорит о высоком уровне подготовки молодых футболистов в системе краснодарского клуба.

- Сафонов, Агкацев и Сперцян - показатели высокого уровня работы академии "Краснодара". Не удивлюсь, если Агкацев и Сперцян скоро перейдут в топ-клубы, - приводит слова Рязанцева Metaratings.

Сафонов уже сделал шаг в европейский футбол, перебравшись летом 2024 года в "ПСЖ". Что касается Сперцяна и Агкацева, в последнее время их регулярно связывают с зарубежными командами. В частности, полузащитником интересуются клубы из Италии и Саудовской Аравии, а голкипера СМИ отправляют в сферу интересов "Ювентуса".

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