Как сообщает Bobsoccer, к молодому футболисту проявляет интерес один из европейских клубов. По информации источника, армейцы уже получили официальное предложение по игроку. При этом название клуба, который хочет приобрести Данилова, пока не раскрывается.
В прошедшем сезоне Данилов постепенно привлекался к матчам основной команды ЦСКА. Защитник принял участие в 14 встречах во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.
Напомним, по итогам сезона армейцы заняли пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Кроме того, московский клуб добрался до финала Пути регионов Кубка России.
Европейский клуб сделал предложение по 18-летнему игроку ЦСКА - источник
Защитник ЦСКА Кирилл Данилов может продолжить карьеру за пределами России.
Фото: ПФК ЦСКА