По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, петербургский клуб был готов заплатить за форварда 25 миллионов евро. Однако речь шла о выплате суммы в рассрочку, что не устроило руководство бело-голубых.
Ранее представители "Динамо" неоднократно подчёркивали, что не планируют расставаться с Тюкавиным. Действующее соглашение нападающего рассчитано до лета 2030 года.
Напомним, в минувшем сезоне РПЛ Тюкавин забил 10 голов и оформил четыре ассиста на партнёров. Его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.
Названа сумма, за которую "Зенит" хотел купить Тюкавина - источник
Фото: ФК "Динамо"