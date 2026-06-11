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Названа сумма, за которую "Зенит" хотел купить Тюкавина - источник

"Динамо" отклонило предложение "Зенита" по нападающему Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"
По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, петербургский клуб был готов заплатить за форварда 25 миллионов евро. Однако речь шла о выплате суммы в рассрочку, что не устроило руководство бело-голубых.

Ранее представители "Динамо" неоднократно подчёркивали, что не планируют расставаться с Тюкавиным. Действующее соглашение нападающего рассчитано до лета 2030 года.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ Тюкавин забил 10 голов и оформил четыре ассиста на партнёров. Его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

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