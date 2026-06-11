Талалаев назвал сборную, которую недооценивают перед ЧМ-2026

Наставник "Балтики" Андрей Талалаев поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года и рассказал, какую сборную считает способной вмешаться в борьбу за титул помимо главных фаворитов турнира.



Фото: ФК "Балтика"





- Банально, но такова объективная реальность. Впрочем, к "большой пятерке" я бы добавил еще и Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю, - цитирует тренера "Спорт-Экспресс"

Мировое первенство стартует уже 11 июня. На групповом этапе сборной Нидерландов предстоят матчи против Японии, Швеции и Туниса. Помимо традиционных фаворитов, Талалаев рассчитывает на успешное выступление команды Нидерландов.Мировое первенство стартует уже 11 июня. На групповом этапе сборной Нидерландов предстоят матчи против Японии, Швеции и Туниса.