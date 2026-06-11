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Личка считает, что Гусев заслужил остаться в "Динамо"

Экс-рулевой московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал решение руководства клуба не оставлять Ролана Гусева на посту наставника команды.
Фото: ФК "Динамо"
Личка считает, что у Гусева были аргументы в свою пользу.

- Если взять результаты, то у него хорошо получилось. Знает хорошо команду, людей в клубе, был его воспитанником, и было бы логично его оставить и дать поработать дальше, - цитирует Личку "В мире спорта".

Напомним, Гусев руководил бело-голубыми после ухода Валерия Карпина и доработал с командой до окончания сезона. Однако после завершения чемпионата руководство клуба решило не предлагать ему полноценный контракт.

Новым наставником "Динамо" стал немецкий специалист Сандро Шварц. По итогам прошлого розыгрыша Премьер-лиги московская команда набрала 45 очков и заняла седьмое место.

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