Агент прокомментировал возможный переход Агкацева в "Ювентус"

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию об интересе туринского "Ювентуса" к голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву.



Фото: ФК "Краснодар"

- "Ювентусу" нужен Агкацев. У клуба есть проблемы с вратарями. Станислав может проявить себя на другом уровне в Италии, - приводит слова Барбозы "РБ Спорт"

Барбоза считает, что у Агкацева есть качества, позволяющие ему успешно проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб следит за выступлениями воспитанника "Краснодара" и рассматривает его в качестве одного из вариантов усиления вратарской позиции.Минувший сезон стал для Агкацева одним из лучших в карьере. В 37 матчах во всех турнирах он пропустил 29 мячей и 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с краснодарским клубом действует до лета 2029 года.