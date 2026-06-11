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Агент прокомментировал возможный переход Агкацева в "Ювентус"

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию об интересе туринского "Ювентуса" к голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву.
Фото: ФК "Краснодар"
Барбоза считает, что у Агкацева есть качества, позволяющие ему успешно проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

- "Ювентусу" нужен Агкацев. У клуба есть проблемы с вратарями. Станислав может проявить себя на другом уровне в Италии, - приводит слова Барбозы "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб следит за выступлениями воспитанника "Краснодара" и рассматривает его в качестве одного из вариантов усиления вратарской позиции.

Минувший сезон стал для Агкацева одним из лучших в карьере. В 37 матчах во всех турнирах он пропустил 29 мячей и 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с краснодарским клубом действует до лета 2029 года.

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