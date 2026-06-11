Губерниев призвал Тюкавина не бояться отъезда в Европу

- Мне было бы интересно посмотреть на Тюкавина в Европе. Посмотрим, как всё сложится. Пример Сафонова здесь не совсем корректен, потому что Тюкавин - полевой игрок. Пример Матвея показателен в одном - не надо бояться, - приводит слова Губерниева Metaratings.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нападающему со стороны "Зенита".
В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Форвард стал автором 13 голов и шести результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2030 года.