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Губерниев призвал Тюкавина не бояться отъезда в Европу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам журналиста, ему было бы интересно посмотреть, как воспитанник бело-голубых проявит себя в одном из европейских чемпионатов. При этом Губерниев отметил, что не стоит проводить прямые параллели между Тюкавиным и Матвеем Сафоновым.

- Мне было бы интересно посмотреть на Тюкавина в Европе. Посмотрим, как всё сложится. Пример Сафонова здесь не совсем корректен, потому что Тюкавин - полевой игрок. Пример Матвея показателен в одном - не надо бояться, - приводит слова Губерниева Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нападающему со стороны "Зенита".

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Форвард стал автором 13 голов и шести результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2030 года.

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