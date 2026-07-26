Черчесов оценил ничью "Ахмата" с "Локомотивом"

Фото: ФК "Ахмат"

- Мы неважно начали. Сами себе гол привезли. И потом героически это всё исправляли. Характером я доволен. Ребята сделали свою работу, за что я их поблагодарил, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Тренер грозненцев признался, что недоволен началом встречи, однако отметил характер своих футболистов, сумевших уйти от поражения.Специалист также отметил, что пока рано делать выводы о состоянии команды. По его словам, "Ахмат" ещё полностью не отошёл от предсезонных сборов, а новичкам требуется время, чтобы адаптироваться.Матч первого тура чемпионата России завершился в Москве со счётом 1:1. "Ахмат" сумел восстановить равновесие на 83-й минуте встречи.