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Черчесов оценил ничью "Ахмата" с "Локомотивом"

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов подвёл итоги стартового матча команды в новом сезоне РПЛ против "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"
Тренер грозненцев признался, что недоволен началом встречи, однако отметил характер своих футболистов, сумевших уйти от поражения.

- Мы неважно начали. Сами себе гол привезли. И потом героически это всё исправляли. Характером я доволен. Ребята сделали свою работу, за что я их поблагодарил, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Специалист также отметил, что пока рано делать выводы о состоянии команды. По его словам, "Ахмат" ещё полностью не отошёл от предсезонных сборов, а новичкам требуется время, чтобы адаптироваться.

Матч первого тура чемпионата России завершился в Москве со счётом 1:1. "Ахмат" сумел восстановить равновесие на 83-й минуте встречи.

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