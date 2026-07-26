Черчесов прокомментировал эпизод с брошенным зонтом

- Зонтик я подбросил, с ним там что-то случилось, но потом я его выправил. С ним все хорошо. Зонтик - это важно! - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Кроме того, наставник грозненской команды затронул тему судейства. По словам Черчесова, некоторые решения арбитра вызвали у него вопросы, однако он подчеркнул, что эпизоды ещё предстоит внимательно разобрать, поскольку во время матча эмоции могут влиять на восприятие происходящего.
Встреча первого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Ахматом" завершилась вничью со счётом 1:1.