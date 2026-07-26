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Черчесов прокомментировал эпизод с брошенным зонтом

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов после матча с "Локомотивом" с юмором прокомментировал эпизод, в котором во время игры эмоционально отбросил в сторону свой зонт.
Фото: ФК "Ахмат"
Специалист заверил, что с аксессуаром в итоге всё оказалось в порядке.

- Зонтик я подбросил, с ним там что-то случилось, но потом я его выправил. С ним все хорошо. Зонтик - это важно! - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Кроме того, наставник грозненской команды затронул тему судейства. По словам Черчесова, некоторые решения арбитра вызвали у него вопросы, однако он подчеркнул, что эпизоды ещё предстоит внимательно разобрать, поскольку во время матча эмоции могут влиять на восприятие происходящего.

Встреча первого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Ахматом" завершилась вничью со счётом 1:1.

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