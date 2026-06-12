Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", руководство сине-бело-голубых не отказалось от идеи подписания форварда и готовит новый оффер для московского клуба. В Санкт-Петербурге рассматривают Тюкавина как основную цель для усиления линии атаки в летнее трансферное окно.
При этом позиция "Динамо", как отмечается, остаётся неизменной. В московском клубе не намерены расставаться с одним из лидеров команды и рассчитывают сохранить его как минимум на следующий сезон.
"Зенит" готовит новое предложение по Тюкавину - источник
Фото: ФК "Динамо"