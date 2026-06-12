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"Зенит" готовит новое предложение по Тюкавину - источник

"Зенит" продолжает работу над возможным трансфером нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", руководство сине-бело-голубых не отказалось от идеи подписания форварда и готовит новый оффер для московского клуба. В Санкт-Петербурге рассматривают Тюкавина как основную цель для усиления линии атаки в летнее трансферное окно.

При этом позиция "Динамо", как отмечается, остаётся неизменной. В московском клубе не намерены расставаться с одним из лидеров команды и рассчитывают сохранить его как минимум на следующий сезон.

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