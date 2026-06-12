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Сразу пять клубов хотят подписать полузащитника "Спартака" - источник

Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин может сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет Metaratings.ru, интерес к футболисту проявляют сразу несколько клубов РПЛ. Сообщается, что за ситуацией вокруг 22-летнего хавбека следят "Балтика", "Родина", "Акрон", "Рубин" и "Крылья Советов".

При этом окончательное решение по будущему игрока в московском клубе пока не принято. Тренерский штаб красно-белых намерен оценить Зорина во время предсезонного сбора, после чего определится с его дальнейшими перспективами.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами на партнёров.

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