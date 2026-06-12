Как пишет Metaratings.ru, интерес к футболисту проявляют сразу несколько клубов РПЛ. Сообщается, что за ситуацией вокруг 22-летнего хавбека следят "Балтика", "Родина", "Акрон", "Рубин" и "Крылья Советов".
При этом окончательное решение по будущему игрока в московском клубе пока не принято. Тренерский штаб красно-белых намерен оценить Зорина во время предсезонного сбора, после чего определится с его дальнейшими перспективами.
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами на партнёров.
Сразу пять клубов хотят подписать полузащитника "Спартака" - источник
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин может сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"