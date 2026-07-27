Черчесов высказался о задачах "Ахмата"

- Давайте об этом говорить после 30-го тура. Мы не из тех, кто будет кричать, что мы чего-то хотим. И в чемпионате, и в Кубке есть только одно первое место. Хотя если будем говорить, что хотим занять именно его, то будем выглядеть глупо, - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
По мнению Черчесова, если коллектив сумеет стать сильнее по сравнению с предыдущим чемпионатом, это уже будет шагом вперёд.
В первом туре нового сезона РПЛ грозненцы сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1). Следующий матч "Ахмат" проведёт 2 августа на своём поле против московского "Спартака".