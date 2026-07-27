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Черчесов высказался о задачах "Ахмата"

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал задачи команды на новый сезон РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам специалиста, грозненский клуб не собирается заранее делать громкие заявления о турнирных целях и намерен сосредоточиться на собственном прогрессе.

- Давайте об этом говорить после 30-го тура. Мы не из тех, кто будет кричать, что мы чего-то хотим. И в чемпионате, и в Кубке есть только одно первое место. Хотя если будем говорить, что хотим занять именно его, то будем выглядеть глупо, - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

По мнению Черчесова, если коллектив сумеет стать сильнее по сравнению с предыдущим чемпионатом, это уже будет шагом вперёд.

В первом туре нового сезона РПЛ грозненцы сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1). Следующий матч "Ахмат" проведёт 2 августа на своём поле против московского "Спартака".

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