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Известный российский тренер: поразительно, что клубы игнорируют Дзюбу. Это ас футбола, профессор

Валерий Непомнящий считает, что Артём Дзюба незаслуженно остаётся без команды.
Фото: ФК "Акрон"
Бывший наставник "Томи" признался, что его удивляет отсутствие интереса к опытному форварду со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

- Поразительно, что клубы РПЛ игнорируют Артёма Дзюбу. Конечно, он заслужил приглашение в любую команду нашего чемпионата, если посмотреть на его статистику в прошлом сезоне. Дзюба - ас футбола, профессор. Он уже прошёл все возможные испытания, всё повидал в футболе. Не думаю, что Артём в нынешнем состоянии слабее Соболева, - цитирует Непомнящего "Советский спорт".

Непомнящий добавил, что даже если 37-летний нападающий не будет регулярно выходить в стартовом составе, он способен принести серьёзную пользу практически любому клубу чемпионата.

После завершения сотрудничества с "Акроном" нападающий находится в статусе свободного агента.

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