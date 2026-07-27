Известный российский тренер: поразительно, что клубы игнорируют Дзюбу. Это ас футбола, профессор

Фото: ФК "Акрон"

- Поразительно, что клубы РПЛ игнорируют Артёма Дзюбу. Конечно, он заслужил приглашение в любую команду нашего чемпионата, если посмотреть на его статистику в прошлом сезоне. Дзюба - ас футбола, профессор. Он уже прошёл все возможные испытания, всё повидал в футболе. Не думаю, что Артём в нынешнем состоянии слабее Соболева, - цитирует Непомнящего "Советский спорт"

Бывший наставник "Томи" признался, что его удивляет отсутствие интереса к опытному форварду со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.Непомнящий добавил, что даже если 37-летний нападающий не будет регулярно выходить в стартовом составе, он способен принести серьёзную пользу практически любому клубу чемпионата.После завершения сотрудничества с "Акроном" нападающий находится в статусе свободного агента.