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Мелкадзе: неплохой старт сезона

Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе подвёл итоги выездного матча с "Локомотивом" в первом туре нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Форвард считает, что грозненская команда может быть довольна стартом чемпионата, но рассчитывала увезти из Москвы три очка.

- Неплохой старт сезона. Для победы не хватило второго мяча, старались поддавливать. В целом нам надо это делать, и тогда команда будет расти и занимать 5-6 места. О потенциальном результате можно будет говорить после первых пяти матчей, пока двигаемся от матча к матчу, потому что сложный календарь, - приводит слова Мелкадзе "Советский спорт".

Матч между "Локомотивом" и "Ахматом" завершился вничью со счётом 1:1. Во втором туре команда Александра Сторожука сыграет дома против московского "Спартака".

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