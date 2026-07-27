Мелкадзе: неплохой старт сезона

- Неплохой старт сезона. Для победы не хватило второго мяча, старались поддавливать. В целом нам надо это делать, и тогда команда будет расти и занимать 5-6 места. О потенциальном результате можно будет говорить после первых пяти матчей, пока двигаемся от матча к матчу, потому что сложный календарь, - приводит слова Мелкадзе "Советский спорт".
Матч между "Локомотивом" и "Ахматом" завершился вничью со счётом 1:1. Во втором туре команда Александра Сторожука сыграет дома против московского "Спартака".