Джикия оценил свой дебют за "Локомотив"

- Как бы я оценил свой дебют? Смазано: гол залетел после рикошета, не выиграли. Как оценю уровень РПЛ после моего отъезда? Тяжело пока оценивать. Только начался чемпионат для нас. Меня долго здесь не было, посмотрим, что будет дальше. Очень приятно, что много болельщиков пришло в такую дождливую погоду, - приводит слова Джикии "Советский спорт".
34-летний защитник появился на поле на 83-й минуте встречи первого тура чемпионата России против "Ахмата". К этому моменту "Локомотив" вёл в счёте, однако вскоре грозненцы восстановили равновесие, и матч завершился вничью - 1:1.
Напомним, в июне Джикия подписал контракт с "Локомотивом". Последний сезон футболист провёл в составе турецкого "Антальяспора", а ранее в РПЛ защищал цвета "Спартака", "Химок" и "Амкара".