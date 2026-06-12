В числе претендентов: Алексей Батраков, Эдуард Сперцян, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьёв, Эсекьель Барко и Константин Тюкавин. Все они автоматически прошли во второй этап голосования за счёт того, что в течение сезона признавались лучшими футболистами месяца. Далее к ним добавятся сильнейшие по отдельным позициям (голкипер, защитник, полузащитник, нападающий).
Напомним, по итогам прошедшего сезона петербургский "Зенит" занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 68 очков. "Краснодар" расположился на второй строчке с 66 баллами в своем активе. Тройку замкнул московский "Локомотив" (53 очка).
Объявлены футболисты, претендующие на звание лучшего игрока сезона РПЛ
Объявлены игроки, которые претендуют на приз "Лучшему игроку сезона РПЛ".
Фото: РПЛ