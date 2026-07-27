ЦСКА ведет переговоры по трансферу бразильского форварда - "Чемпионат"

По информации "Чемпионата", "армейцы" обсуждают с "Гезтепе" детали сделки по Жуану Сантосу.
Футболист выступает за турецкий клуб с конца августа 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. Соглашение Сантоса с "Гезтепе" рассчитано до конца июня 2029 года.
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Футболист может перебраться из Турции в Россию.
Фото: ФК "Гезтепе"