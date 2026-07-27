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"Очень нужен". Веденеев рассказал, кого стоит купить "Спартаку"

Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев высказался о проблемной позиции "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Сергей Веденеев считает, что "Спартак" будет главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство РПЛ, если купит центрального нападающего.

"Если "Спартак" усилится, тогда будет главным конкурентом "Зенита" в борьбе за золото. Им очень нужен центрфорвард. Они уже много лет его ищут и никак не могут найти. В нынешнем составе они не смогут выигрывать в каждом матче. Нужен столб - высокий, мощный парень", - сказал Веденеев "Чемпионату".

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" финишировал на первом месте с 68 баллами в своем активе. "Спартак" занял четвертое место, набрав 52 очка. Красно-белые забили 47 голов и пропустили 39 мячей в чемпионате.

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