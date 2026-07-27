"Очень нужен". Веденеев рассказал, кого стоит купить "Спартаку"

"Если "Спартак" усилится, тогда будет главным конкурентом "Зенита" в борьбе за золото. Им очень нужен центрфорвард. Они уже много лет его ищут и никак не могут найти. В нынешнем составе они не смогут выигрывать в каждом матче. Нужен столб - высокий, мощный парень", - сказал Веденеев "Чемпионату".
По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" финишировал на первом месте с 68 баллами в своем активе. "Спартак" занял четвертое место, набрав 52 очка. Красно-белые забили 47 голов и пропустили 39 мячей в чемпионате.