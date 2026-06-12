"Сочи" объявил об уходе нападающего

"Сочи" сделал заявление по игроку.

Фото: ФК "Сочи"

"Атакующий полузащитник Мартин Крамарич покидает футбольный клуб "Сочи" по истечении срока действия трудового соглашения", - написано в Telegram-канале клуба

Мартин Крамарич выступал в составе "Сочи" с начала июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 22 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.Ранее в СМИ появилась информация, что самарские "Крылья Советов" и московская "Родина" заинтересованы в переходе футболиста.