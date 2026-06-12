Клейменов оценил выступление "Спартака" в прошедшем сезоне

"Спартак" всегда ставит высокие цели. Во второй половине чемпионата команда играла очень азартно. В "Спартак" пришел человек, который до этого работал в Москве.
Карседо знал, что столкнется с проблемами, которые возникают в клубе. Очень положительно оценю выступления "Спартака" в прошедшем сезоне", - сказал Клейменов "РБ Спорту".
По итогам прошедшего сезона московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 матчах. Красно-белые одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
В начале января 2026 года команду возглавил Хуан Карлос Карседо. Вместе с испанским специалистом "Спартак" завоевал Кубок России.