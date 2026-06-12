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Клейменов оценил выступление "Спартака" в прошедшем сезоне

Бывший тренер вратарей "Спартака" Валерий Клейменов высказался о текущей игре команды.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что доволен выступлением "Спартака" в прошедшем сезоне. Клейменов отметил, что красно-белые играли азартно во второй половине чемпионата.

"Спартак" всегда ставит высокие цели. Во второй половине чемпионата команда играла очень азартно. В "Спартак" пришел человек, который до этого работал в Москве.

Карседо знал, что столкнется с проблемами, которые возникают в клубе. Очень положительно оценю выступления "Спартака" в прошедшем сезоне", - сказал Клейменов "РБ Спорту".

По итогам прошедшего сезона московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 матчах. Красно-белые одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

В начале января 2026 года команду возглавил Хуан Карлос Карседо. Вместе с испанским специалистом "Спартак" завоевал Кубок России.

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