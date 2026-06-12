По информации источника, "Индепендьенте" предложил 1,5 миллиона долларов за 50% прав на футболиста. В клубе знают, что "Спартак" отклонит эту сумму, поэтому аргентинцы готовы поднять цену до "определенного потолка".
Эсекьель Барко выступает в составе красно-белых с конца июля 2024 года. На счету атакующего полузащитника 37 матчей, 8 голов и 9 результативных передач в прошедшем сезоне. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.
Источник: журналист Матиас Мартинес
"Индепендьенте" сделал предложение по Барко из "Спартака" - источник
Аргентинский клуб сделал предложение по Эсекьелю Барко.
Фото: ФК "Спартак"